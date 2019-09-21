Учасники блокади російського вугілля заявили про силовий розгін (відео)



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Поліція наразі не повідомляє про затриманих

Поліція силою розігнала учасників блокади вагонів із вугіллям у Соснівці на Львівщині та затримала більше 20 осіб.

Про це повідомляє «Штаб блокади торгівлі з окупантами» у Facebook.

«Сьогодні близько 12:00 спецпризначенці поліції, застосувавши силу, почали відтискати учасників блокади у Соснівці Львівської області від місця блокування вагонів із російським вугіллям. Зрештою, поліція без жодних попереджень почала заарештовувати ветеранів АТО та місцевих шахтарів», – йдеться у повідомленні.

Точна кількості затриманих наразі невідома, однак більше двадцяти осіб. Серед затриманих і перший командир батальйону «Донбас» Семен Семенченко.

Поліція наразі не повідомляє про затриманих.

Нагадаємо, у суботу поліція Львівщини повідомила, що на залізничній колії станції «Соснівка» невідомі особи блокують вагони, завантажені вугіллям. Поліція попередила про застосування заходів примусу.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко наголосив, що умовами для зняття «економічної блокади» Донбасу є повернення Україні її підприємств, проте в планах влади – заміна наказу про список дозволених до переміщення товарів на список заборонених.