Пристайко розказав, що потрібно для припинення блокади Донбасу



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Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко

На думку очільника МЗС, для припинення блокади Донбасу необхідне повернення Україні її підприємств і рішення РНБО

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко наголошує, що умовами для зняття «економічної блокади» Донбасу є повернення Україні її підприємств, проте в планах влади - заміна наказу про список дозволених до переміщення товарів на список заборонених. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«Ми відновимо сплату пенсій. Ми відновили сплату за послуги, які ми надаємо, тобто нам з того боку платять за воду. Зараз ми готуємося замінити наказ про список товарів, які людям дозволено перевозити через контактну лінію, на список того, що заборонено перевозити. Це обов’язково буде зроблено, але для цього потрібні певні кроки – бо зараз діє так звана блокада, введена рішенням РНБО, і змінити її має інше рішення РНБО», - розповів він в інтерв'ю «Європейській правді», опублікованому у п'ятницю.

При цьому міністр наголосив, що блокада не скасовується, «повернення підприємств є передумовою її скасування».

«Але ж є блокада підприємств, а є, наприклад, товари щоденного вжитку, для наших громадян. Навіть з точки зору економіки, чому ми не можемо продавати туди наші товари? Нехай на полицях стоїть ряжанка з українським прапором, а не російська чи білоруська, правда? Ну й інші елементи – міст у Станиці Луганській, обмін полоненими тощо – все це елементи «плану Зеленського», який зараз формується», - сказав Пристайко.

Згідно з рішенням РНБО, «тимчасово, до реалізації п.п.1 і 2 Мінського комплексу заходів від 12 лютого 2015 року, а також до повернення захоплених підприємств до функціонування відповідно до законодавства України, припинити переміщення вантажів через лінію зіткнення в межах Донецької та Луганської областей».

Кабінету Міністрів України доручено невідкладно вжити заходів щодо припинення переміщення вантажів через лінію зіткнення, крім вантажів, що мають гуманітарний характер. Уряд також має забезпечити безпечне й надійне функціонування паливно-енергетичного та металургійного комплексів України, нейтралізацію загроз економічній безпеці України та мінімізацію їхніх наслідків для економіки та бюджету України.