«Блокуємо всі суди»: Пашинян анонсував другий етап революції у Вірменії



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Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян

Прем'єр Вірменії очікує на «всенародну підтримку» в реалізації задуманого

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян анонсував початок другого етапу революції і закликав своїх прихильників заблокувати у понеділок будівлі всіх судів в республіці.

Про це Пашинян написав на своїй сторінці в Facebook.

«З 8:30 ранку блокуємо входи і виходи всіх без винятку судів по всій країні, так, щоб ніхто не зміг увійти. В 12:00 мій виступ буде транслюватися в прямому ефірі», - написав прем’єр Вірменії.

Також він розповів, що його звернення стане «другим найважливішим етапом вірменської революції». Воно буде спрямовано на реформування судової системи «і встановлення в цій сфері народної влади».

Прем'єр очікує на «всенародну підтримку» в реалізації задуманого.

Нагадаємо, 18 травня суд звільнив з-під варти екс-президента Вірменії Роберта Кочаряна, що викликало хвилю невдоволення в країні.

Раніше прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян сказав, що Україна і Росія друзі для його країни, а прямої відповіді щодо анексованого Криму він не дав.

9 грудня у Вірменії пройшли позачергові парламентські вибори. Перемогу здобув блок в.о. прем'єр-міністра Нікола Пашиняна «Мій крок», який набрав 70,43% голосів. Також в законодавчий орган пройшли партії «Процвітаюча Вірменія (8,27% голосів) і «Освічена Вірменія» (6,37% голосів).

Раніше дипломат Олександр Божко, посол України у Вірменії (1996-2001), (2005-2010) попередив, що під час формування уряду Вірменії Пашинян відчує кадровий голод.