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    У світі

    Суд звільнив з-під варти екс-президента Вірменії Кочаряна

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    Екс-президент Вірменії&nbsp;Роберт Кочарян - Суд звільнив з-під варти екс-президента Вірменії Кочаряна
    Екс-президент Вірменії Роберт Кочарян

    Другого президента Вірменії раніше заарештували за підозрою у поваленні конституційного ладу республіки в 2008 році

    Єреванський суд загальної юрисдикції змінив запобіжний захід для другого президента Вірменії Роберта Кочаряна, якому інкримінують повалення конституційного ладу республіки в 2008 році.

    Про це повідомляє місцеве видання Aysor.

    Згідно з новим рішенням, Кочарян був звільнений з-за під варти.

    Нагадаємо, раніше в Єревані  суд прийняв рішення заарештувати другого президента Вірменії Кочаряна. Адвокати заявили про намір оскаржити таке рішення.

    У Вірменії 13 травня почався суд у справі колишнього президента Вірменії Роберта Кочаряна, звинуваченого у справі про повалення конституційного ладу під час останніх тижнів його десятирічного правління, що завершилося у квітні 2008 року. 

    Наприкінці квітня екс-президента Вірменії звинуватили в отриманні $3 млн хабара.

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