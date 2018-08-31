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    Bloomberg: Трамп планує ввести нові мита щодо Китаю на $200 млрд

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    Дональд Трамп - Bloomberg: Трамп планує ввести нові мита щодо Китаю на $200 млрд
    Фото: Bloomberg
    Дональд Трамп

    Накладення мит стане «серйозною ескалацією в торговельній війні» між Вашингтоном і Пекіном, вважає ЗМІ

    Президент США Дональд Трамп планує ввести додаткові мита на імпорт китайських товарів загальною вартістю $200 млрд.

    Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на шість джерел.

    У травні поточного року Трамп доручив торговому представнику Роберту Лайтхайзеру підготувати перелік китайських товарів, на які будуть поширені мита США. Мова йшла про постачання товарів з Китаю приблизно на $50 млрд на рік. Президент Сполучених Штатів звинувачує КНР в крадіжці інтелектуальної власності американських компаній.

    Як повідомили джерела Bloomberg, 6 вересня завершується період, який Білий дім відвів для збору коментарів щодо мит з боку бізнесу та громадськості. Відразу ж після закінчення даного терміну Трамп має намір ввести зазначені торгові обмеження, йдеться в повідомленні.

    У публікації наголошується, що накладення мит стане «серйозною ескалацією в торговельній війні» між Вашингтоном і Пекіном.

    Як інформує Bloomberg, під час інтерв'ю з Трампом у нього попросили підтвердити цю інформацію, у відповідь він посміхнувся і сказав, що джерела видання «не сильно помиляються».

    Як повідомляє Reuters, Білий дім відмовився коментувати доповідь Bloomberg.

    Нагадаємо, 16 серпня Білий дім ввів у дію мита на адресу Китаю на 16 мільярдів доларів. Китай негайно відповів тим самим.

    Раніше, на початку липня, Вашингтон уже запровадив першу частину «пакета» мит загальною вартістю в 50 мільярдів доларів. У Китаї негайно заявили про набуття чинності відповідних мит. Нові американські мита зачіпають 279 видів товарів з Китаю, серед них напівпровідники, хімікати, товари з пластику, моторолери та електросамокати.

    Торговельний конфлікт США і Китаю триває не перший місяць. Білий дім звинувачує Китай у крадіжці інтелектуальної власності. Президент США Дональд Трам висловлював стурбованість тим, що, у торгівлі з Китаєм дефіцит США дуже високий. Паралельно із запровадженням нових мит у Вашингтоні вперше з червня проводяться формальні двосторонні переговори про торговельні відносини двох країн. Представники Китаю висловлюються оптимістично, Трамп застеріг від будь-яких очікувань.

    Джерело: 112 Україна

    США економіка Китай Дональд Трамп імпорт
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