США і Китай «обмінялися» введенням мит



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Торговельний конфлікт США і Китаю триває не перший місяць

Білий дім ввів у дію мита на адресу Китаю на 16 мільярдів доларів. Китай негайно відповів тим самим.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

«США у четвер, 23 серпня, запровадили нові мита щодо товарів з Китаю. Загальна вартість товарів, на які поширюються надбавки, становить 16 мільярдів доларів», - йдеться в повідомленні.

Раніше, на початку липня, Вашингтон уже запровадив першу частину «пакета» мит загальною вартістю в 50 мільярдів доларів. У Китаї негайно заявили про набуття чинності відповідних мит. Нові американські мита зачіпають 279 видів товарів з Китаю, серед них напівпровідники, хімікати, товари з пластику, моторолери та електросамокати.

Китайська влада виступила з осудом кроку США, заявивши, що в уряду в Пекіні не залишається іншого вибору, як запровадити відповідні заходи. Міністерство торгівлі Китаю заявило, що дії США порушують правила Світової організації торгівлі (СОТ). Китайська влада обіцяла подати скаргу до СОТ на дії Вашингтона.

Міністр торгівлі США Уїлбур Росс у середу заявив, що Китай в довгостроковій перспективі не зможе запроваджувати відповідні мита в тому ж темпі. «Звичайно, вони якось помстяться», - заявив Росс в інтерв'ю американським ЗМІ, додавши, що у США в запасі «значно більше патронів».

«Наша економіка значно сильніша за них, і вони це теж знають», - додав Росс.

Торговельний конфлікт США і Китаю триває не перший місяць. Білий дім звинувачує Китай у крадіжці інтелектуальної власності. Президент США Дональд Трам висловлював стурбованість тим, що, у торгівлі з Китаєм дефіцит США дуже високий. Паралельно із запровадженням нових мит у Вашингтоні вперше з червня проводяться формальні двосторонні переговори про торговельні відносини двох країн. Представники Китаю висловлюються оптимістично, Трамп застеріг від будь-яких очікувань. У четвер за місцевим часом переговори мають відновитися.