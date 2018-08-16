Бочковського, якого суд поновив на посаді, не пустили в ДСНС



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Директор Департаменту персоналу ДСНС пояснив, що має бути відповідне розпорядження Кабміну

Колишнього голову Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергія Бочковського, якого суд поновив на цій посаді, вранці в четвер, 16 серпня, не пропустили на робоче місце.

Про це повідомляє Укрінформ.

Бочковський разом зі своїм адвокатом прийшли під будівлю ДСНС, де поспілкувалися із представниками ЗМІ, після чого зайшли в хол Держслужби. Однак директор Департаменту персоналу ДСНС Олександр Доценко далі їх не пропустив, пояснивши, що для цього має бути відповідне розпорядження Кабміну.

Сам Бочковський назвав такі дії порушенням закону.

Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ та Держслужба з надзвичайних ситуацій оскаржили у касаційному порядку відновлення Бочковського на посаді.

7 серпня Апеляційний суд Києва ухвалив рішення про поновлення на посаді Бочковського, частково задовольнивши апеляційну скаргу.

Зазначимо, що з травня 2015 року головою ДСНС України став генерал-лейтенант Микола Чечоткін, який досі виконує ці обов'язки.