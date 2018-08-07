Бочковського поновили на посаді, йому компенсують зарплату за три роки



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Сергій Бочковський

Сам Бочковський заявив, що всі, хто причетний до його справи, повинні нести відповідальність

Апеляційний суд Києва ухвалив рішення про поновлення на посаді начальника Держслужби України з надзвичайних ситуацій Сергія Бочковського, частково задовольнивши апеляційну скаргу.

Таким чином, апеляційна скарга Кабміну не була задоволена.

За словами адвокатів Бочковського, він може вийти на роботу або ввечері 7 серпня, або вранці 8 серпня.

Суд постановив, що Бочковському повинні компенсувати всю його зарплатню за період з березня 2015 року, тобто понад 500 тисяч гривень.

Сам Бочковський заявив, що всі, хто причетний до його справи, повинні нести відповідальність.

Суддя повідомив, що рішення можна оскаржити.

Як відомо, 26 квітня Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконним звільнення Бочковського з посади голови Державної служби з надзвичайних ситуацій України.

Згодом міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що не бачить підстав для поновлення Бочковського на посаді.

7 травня Бочковський подав заяву до Мін’юсту про примусове поновлення на посаді голови ДСНС.

У липні екс-голова ДСНС заявив, що невідомі здійснили спробу замаху на нього із застосуванням вогнепальної зброї.

Джерело: Громадське