Відновлення Бочковського на посаді глави ДСНС буде оскаржене - МВС



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Фото: Укрінформ Сергій Бочковський

Відповідно до обвинувального акту, Бочковському інкримінується вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, за які передбачається покарання до 12 років тюрми

Міністерство внутрішніх справ, а також, відповідно до отриманої інформації, Міністерство юстиції, яке представляє інтереси Кабінету Міністрів, та Державна служба України із надзвичайних ситуацій готують касаційні скарги на рішення Київського апеляційного адміністративного суду, який залишив чинним рішення суду першої інстанції щодо поновлення Сергія Бочковського на посаді голови ДСНС.

Про це 9 серпня повідомляє Департамент комунікації МВС України.

«Як відомо, обвинувачений Сергій Бочковський підозрюється у вчиненні низки кримінальних правопорушень, зокрема, замаху на отримання неправомірної вигоди службовою особою, зловживанні владою або службовим становищем та службовому підробленні. У цьому провадженні шість епізодів, по кожному із них зібрані докази, обвинувальний акт підтримує державний обвинувач – представник Генеральної прокуратури України у суді. Наступне засідання призначено на 3 жовтня. Окрім цього, Бочковський був звільнений з посади голови ДСНС України, але продовжував проходити службу цивільного захисту і залишався діючим полковником служби цивільного захисту», - заявили в МВС.

Зазначається, що відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції», Бочковський зобов’язаний подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Не зважаючи на цю вимогу Закону, ним не було подано декларацій за 2016 та 2017 роки, про що, відповідно до вимог Закону, було поінформовано НАЗК.

«Згідно з наявною інформацією, НАЗК звернулося до Бочковського з вимогою подати відповідні декларації. 17 травня 2018 року Бочковським подано декларації за 2016 та 2017 роки, після чого НАЗК кваліфіковано його порушення як адміністративні, про що, відповідно до КУпАП, складені два протоколи, які направлені для розгляду до Броварського міськрайонного суду Київської області», - говориться у повідомленні.

В МВС нагадали, що Бочковський підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 368 «Отримання неправомірної вигоди службовою особою»; ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 364 «Зловживання владою або службовим становищем»; ч. 1 ст. 366 «Службове підроблення» КК України. Судовий розгляд вказаного кримінального провадження наразі триває.

Відповідно до обвинувального акту, Бочковському інкримінується вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, за які передбачають покарання до 12 років позбавлення волі, зокрема встановлені досудовим слідством: чотири факти закінчених замахів на отримання неправомірної вигоди за попередньою змовою, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди, зловживання службовим становищем, що призвело до завдання збитків державі на суму понад 5,8 млн. грн., а також факти службового підроблення документів.

В МВС зауважили, що на період досудового розслідування Бочковський був зобов’язаний не відвідувати службові приміщення як ДСНС, так і територіальних підрозділів, утримуватися від спілкування з будь-якими особами, які працюють у ДСНС.

«На цей час вказане кримінальне провадження перебуває на розгляді у Шевченківському районному суді м. Києва», - повідомили у міністерстві.

Раніше повідомлялося, що Апеляційний суд Києва ухвалив рішення про поновлення на посаді начальника Держслужби України з надзвичайних ситуацій Сергія Бочковського, частково задовольнивши апеляційну скаргу.