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    Богдан назвав сильний бік Зеленського

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    Богдан був звільнений з посади керівника Офісу президента у лютому 2020 року. - Богдан назвав сильний бік Зеленського
    Богдан був звільнений з посади керівника Офісу президента у лютому 2020 року.

    «Треба розуміти, що він суперпрофесійний актор»

    Президента України Володимир Зеленський дуже харизматичний, він вміє викликати дуже сильну симпатію. Про це в інтерв’ю Дмитру Гордону сказав ексклава Офісу президента Андрій Богдан.

    «Треба розуміти, що він суперпрофесійний актор. І він може «вмикати» свою харизматичність навіть з тими людьми, які йому не подобаються. Це його сильний бік», - розказав Богдан.

    Нагадаємо, Богдан був звільнений з посади керівника Офісу президента у лютому 2020 року. Джерела в ОП розповідали, що у Богдана був конфлікт з радником президента Андрієм Єрмаком, який згодом очолив Офіс президента замість нього.

    Пізніше Зеленський вивів Богдана зі складу Ради національної безпеки та оборони.

    Андрій Богдан відомий різкими словами при спілкуванні з нардепами з фракції «Слуга народу». Зокрема, це підтверджує його переписка з приводу голосування, оприлюднена журналістами.

    В середині серпня спалили автівку Богдана.

    Володимир Зеленський актор президент Андрій Богдан
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