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    З’явилося відео моменту підпалу автівки Богдана в Києві

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    <span lang="UK">Автомобіль Tesla вигорів вщент</span> - З’явилося відео моменту підпалу автівки Богдана в Києві
    Автомобіль Tesla вигорів вщент

    Камери відеоспостереження зафіксували момент підпалу автомобіля Tesla

    В інтернеті з’явилося відео підпалу автомобіля Tesla на вул. Юності у Дніпровському районі Києва.

    На відео видно, як невідомий чоловік із сумкою в руках підходить до автомобіля Tesla, ставить сумку під ним, підпалює, після чого тікає з парковки.

    Нагадаємо, пожежа в електромобілі Tesla Model S виникла о 02:41. Силами ДСНС о 03:23 пожежу було ліквідовано. Внаслідок пожежі в автомобілі знищено салон, багажний відсік, дах, заднє та переднє скло, задні та передні вікна, задні два колеса, частково пошкоджено лакофарбове покриття передньої частини автомобіля.

    Згодом ЗМІ з посиланням на джерела в правоохоронних органах повідомили, що Tesla належить екскерівнику Офісу президента Андрію Богдану.

    Поліція Києва розпочала кримінальне провадження за фактом підпалу автомобіля Tesla.

    До слова, у червні цього року скандально відомий колишній керівник Офісу президента Андрій Богдан запаркував свій автомобіль Tesla прямо посеред дороги у центрі Києва.

    Як писав «Главком»в автопарку Андрія Богдана, крім Tesla Model S, є ще й Model X, ціни на який навіть у США стартують з $84 500. А за топові версії американці взагалі «вимагають» майже $120 000. Обидва електрокари від Ілона Маска Богдан купив зовсім недавно: Model S – у 2017 році, а Model X – у 2019-му.

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