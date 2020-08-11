З’явилося відео моменту підпалу автівки Богдана в Києві



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Автомобіль Tesla вигорів вщент

Камери відеоспостереження зафіксували момент підпалу автомобіля Tesla

В інтернеті з’явилося відео підпалу автомобіля Tesla на вул. Юності у Дніпровському районі Києва.

На відео видно, як невідомий чоловік із сумкою в руках підходить до автомобіля Tesla, ставить сумку під ним, підпалює, після чого тікає з парковки.

Нагадаємо, пожежа в електромобілі Tesla Model S виникла о 02:41. Силами ДСНС о 03:23 пожежу було ліквідовано. Внаслідок пожежі в автомобілі знищено салон, багажний відсік, дах, заднє та переднє скло, задні та передні вікна, задні два колеса, частково пошкоджено лакофарбове покриття передньої частини автомобіля.

Згодом ЗМІ з посиланням на джерела в правоохоронних органах повідомили, що Tesla належить екскерівнику Офісу президента Андрію Богдану.

Поліція Києва розпочала кримінальне провадження за фактом підпалу автомобіля Tesla.

До слова, у червні цього року скандально відомий колишній керівник Офісу президента Андрій Богдан запаркував свій автомобіль Tesla прямо посеред дороги у центрі Києва.

Як писав «Главком», в автопарку Андрія Богдана, крім Tesla Model S, є ще й Model X, ціни на який навіть у США стартують з $84 500. А за топові версії американці взагалі «вимагають» майже $120 000. Обидва електрокари від Ілона Маска Богдан купив зовсім недавно: Model S – у 2017 році, а Model X – у 2019-му.

Читайте також: