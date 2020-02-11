Зеленський призначив керівником Офісу президента Єрмака замість Богдана



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Андрій Єрмак змінив Андрія Богдана на посаді очільника Офісу президента

Відповідний указ №48/2020 з'явився на сайті глави держави

Президен України Володимир Зеленський призначив керівником Офісу президента Андрія Єрмака замість Андрія Богдана.

Про це йдеться в указі №48/2020 на сайті глави держави.

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Указом №47/2020 Єрмака звільнено з посади помічника Зеленського.

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Згідно з указом №46/2020, глава держави звільнив Андрія Богдана з посади керівника Офісу президента України.

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Причину звільнення Богдана в документі не вказано.

Перед цим Володимир Зеленський підтвердив наявність конфліктів в Офісі президента та допустив відставки.

Раніше стало відомо, що розглядається відставка глави Офісу президента Андрія Богдана. Зокрема, Богдан цього разу дійсно написав заяву про відставку, все повинно вирішитися найближчим часом.

Напередодні голова Верховної Ради Дмитро Разумков, коментуючи інформацію про нібито відставку глави Офісу президента Андрія Богдана, заявив, що про це краще запитати у самого Богдана, але «можливо завжди все». Про це він сказав в ефірі каналу Наш.

Відповідаючи на питання про те, що нібито о 18.00 з кабінету, де приймає Богдан гостей, почали виносити речі, і чи може це свідчити про те, що Богдан залишає свій пост, Разумов сказав, що не спілкувався з ним сьогодні.

«Я не прессекретар Андрія Йосиповича Богдана. Я думаю, що краще запитати у нього. Сьогодні у мене не було можливості з ним поспілкуватися, не можу це коментувати», — сказав спікер парламенту.

Відповідаючи на питання, чи можлива відставка, з огляду на останні події, Разумков сказав.«Я думаю, що в нашій державі, завдяки нашим людям, можливо все. Свого часу казали, що Зеленський не може бути президентом. Однак всі бачать, хто саме сьогодні президент. Я, мабуть, ніколи не міг подумати, що буду головою Верховної Ради України. Тому, можливо завжди все. Однак, якщо бути коректним, я думаю, що треба не думати, а запитати», — сказав він.



