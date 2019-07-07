Бойовики на Донбасі обстріляли Травневе з РПГ



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Бойовики обстріляли Травневе з РПГ Фото: пресцентр Операції об'єднаних сил

Вогонь бойовики вели з позиції поблизу селища Гольмівський

«Сьогодні, 7 липня, близько 7 ранку, збройні формування Російської Федерації та її найманці здійснили обстріл Травневого, застосувавши при цьому ручний протитанковий гранатомет. Встановлено, що вогонь бойовики вели з позиції поблизу селища Гольмівський», - йдеться у повідомленні пресцентру Операції об’єднаних сил.

За інформацією військових, під час здійснення фотофіксації на вулиці Центральна, 27 офіцери спостережної групи УС СЦКК виявили пошкодження воріт саме в результаті влучання ворожої гранати від РПГ-7, яка не розірвалася.

У штабі переконані, що противник свідомо не дотримується Мінських домовленостей, оскільки продовжує обстрілювати населені пункти, порушуючи всі існуючі норми міжнародного гуманітарного права.