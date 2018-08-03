Бойовики стали менше обстрілювати мирне населення Донбасу, - Наєв



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: mil.gov.ua Сергій Наєв

З початку ООС бойовики посилили діяльність ДРГ

Бойовики на Донбасі з початку введення операції Об'єднаних сил на Донбасі зменшили кількість обстрілів українських позицій.

Про це повідомив командувач операції Об'єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв в інтерв'ю «Тиждень.ua».

За його словами, бойовики, дізнавшись про переформатування антитерористичної операції в операцію Об'єднаних сил, активізували пропаганду на окупованій території Донбасу.

«Переважно це стосувалося активізації заходів інформаційно-психологічного впливу як на населення тимчасово окупованих територій та України, так і на світову спільноту. Головною метою дій противника є дискредитація не тільки командування ОС або військових і правоохоронців, які залучені до операції, а й державного керівництва та політики реінтеграції тимчасово окупованих територій», - сказав Наєв.

Він також зауважив, що Об'єднані сили фіксували активізацію роботи диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ) бойовиків біля лінії розмежування. І головним завданням ООС є саме завершення російської агресії проти України.

«Водночас слід зазначити, що кількість обстрілів наших позицій зменшилася. Ворог зрозумів, що ми даватимемо сувору відсіч будь-яким його провокаціям, особливо тим, що пов’язані з обстрілами мирних населених пунктів і КПВВ на лінії зіткнення, від чого страждають передусім мешканці міст і селищ Донбасу», - зазначив командувач.