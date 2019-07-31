Болгарія придбає нові американські винищувачі F-16



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Раніше президент Болгарії Румен Радєв намагався ветувати рішення про придбання американських винищувачів

Рішення уряду Болгарії про придбання нових американських винищувачів F-16 Block 70/72 офіційно вступило в силу. Відповідне повідомлення було опубліковане в державній газеті Болгарії.

Всього дана балканська країна планує купити 8 винищувачів F-16 Block 70/72, перший із яких буде доставлений всередині 2023 року. Контракт із компанією Lockheed Martin має бути виконаний повністю до кінця 2024 року, повідомляє ресурс Global Security.

Державний департамент США в своїй заяві привітав такий розвиток подій.

Раніше президент країни Румен Радєв намагався ветувати рішення про придбання американських винищувачів. Проте минулої п’ятниці парламент Болгарії подолав вето президента.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки вперше перекинули на авіабазу Аль-Удейд у Катарі винищувачі п'ятого покоління F-22.