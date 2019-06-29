США вперше перекинули винищувачі п'ятого покоління F-22 в Катар



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Американський винищувач F-22

Перекидання винищувачів сталося на тлі загострення відносин США та Ірану

Сполучені Штати Америки вперше перекинули на авіабазу Аль-Удейд у Катарі винищувачі п'ятого покоління F-22.

Про це повідомляє ВПС Центрального командування США.

Відзначається, що літаки даного типу будуть там розташовуватися, щоб захистити американські сили.

Аль-Удейд є головною американською базою на Близькому Сході, де розташовуються декілька тисяч військових США.

Це перекидання винищувачів сталося на тлі загострення відносин США та Ірану.

Раніше президент США Дональд Трамп пригрозив Ірану потужною відповіддю аж до знищення в разі будь-якої нової атаки проти Сполучених Штатів.

До слова, Федеральне управління цивільної авіації США видало екстрену постанову, яка забороняє американським авіаперевізникам літати в повітряному просторі Ірану над Ормузькою протокою і Оманською затокою на фоні загострення протиріч між Вашингтоном і Тегераном.

Адміністрація Дональда Трампа відмовилася в останній момент від ударівпроти Ірану у відповідь за збиття американського безпілотника. Причини відмови від ударів не повідомляються, як і те, відмова має постійний чи тимчасовий характер.

Міністерство оборони США поділилося із журналістами деталями інциденту щодо збиття американського безпілотника Іраном.