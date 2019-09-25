Болгарську економістку Ґеорґієву затвердили на посаді голови МВФ



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Кристаліна Ґеорґієва

66-річна Ґеорґієва вступить на посаду 1 жовтня

Економістку із Болгарії Кристаліну Ґеорґієву затвердили на посаді нової директорки-розпорядниці Міжнародного валютного фонду.

Про це йдеться в повідомленні на сайті МВФ.

«Це величезна відповідальність — бути на чолі МВФ в час, коли глобальне економічне зростання продовжує розчаровувати, коли зберігається торгова напруженість і борг — на історично високому рівні», — йдеться в заяві Ґеорґієвої.

66-річна Ґеорґієва вступить на посаду 1 жовтня. Щоб дозволити їй зайняти цей пост, Рада керівників МВФ зняла вікові обмеження для посади директора-розпорядника фонду. Раніше директор-розпорядник мав бути не старше, ніж 65 років.

Ґеорґієва — політик-правоцентрист, докторка економічних наук, викладала в Лондонській школі економіки, Массачусетському технологічному інституті і Гарвардській школі бізнесу. З 2017 року і досі обіймала посаду виконавчої директорки Світового банку. У 2016-му була кандидаткою на пост генерального секретаря ООН, але програла португальцеві Антоніу Ґутеррішу. Вільно володіє англійською і російською мовами.