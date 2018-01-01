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    Бойовика ІДІЛ у Мосулі відпустили за хабар

    Абу Омер був доставлений в одну з поліцейських дільниць в Мосулі, проте покинув її, давши хабар 7,5 тис. доларів
    Абу Омер на прізвисько Біла борода, який брав участь в публічних стратах, що проводяться «Ісламською державою», був затриманий в Мосулі і звільнений за хабар. Про це повідомив представник місцевої влади Зухеір Хаззен аль-Джабурі, інформує The Daily Mail. За словами аль-Джабурі, Абу Омер, доставлений в одну з поліцейських
    • Вчора, 22:40
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    Терорист&nbsp;Абу Омер на прізвисько Біла борода (у центрі)
    Терорист Абу Омер на прізвисько Біла борода (у центрі)

    Абу Омер був доставлений в одну з поліцейських дільниць в Мосулі, проте покинув її, давши хабар 7,5 тис. доларів

    Абу Омер на прізвисько Біла борода, який брав участь в публічних стратах, що проводяться «Ісламською державою», був затриманий в Мосулі і звільнений за хабар.

    Про це повідомив представник місцевої влади Зухеір Хаззен аль-Джабурі, інформує The Daily Mail.

    За словами аль-Джабурі, Абу Омер, доставлений в одну з поліцейських дільниць в Мосулі, покинув її, давши хабар 7,5 тис. доларів.

    Які заходи застосовані до поліцейських, що відпустили Абу Омера, аль-Джабурі не уточнив.

    «Після затримання він залишив свій мотоцикл. Через годину ми виявили, що мотоцикл зник. Ми запитали, що сталося, і отримали відповідь, що його звільнили 10 хвилин тому за хабар 7,5 тис. доларів», - сказав аль-Джабурі.

    Нагадаємо, під час операції зі звільнення іракського міста Мосул від бойовиків терористичного угруповання «Ісламська держава» загинули від 9 до 11 тисяч мирних жителів.

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    Ірак ІДІЛ хабар Ісламська держава
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