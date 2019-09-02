Бойовики 15 разів обстріляли військових на Донбасі: гатили з важких мінометів



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За минулу добу втрат внаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було

Збройні формування Російської Федерації та її найманці за минулу добу 15 разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє у Фейсбуці пресцентр штабу ООС.

«Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 82 мм, а також з озброєння БПМ, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», - йдеться у повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив 8 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

поблизу Миколаївки – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

чотири рази неподалік Водяного – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

тричі поблизу Новотроїцького – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив 7 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

двічі неподалік Луганського – зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;

двічі у районі Зайцевого – із забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 82 мм, а також з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

поблизу Новолуганського – із забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 82 мм;

неподалік Хутора Вільного – застосував підствольні гранатомети та стрілецьку зброю;

поблизу Новотошківського – з озброєння БПМ, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів.

За минулу добу втрат внаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці двічі порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил з озброєння БПМ, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив один обстріл: неподалік Воядного – зі стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив один обстріл позицій Об'єднаних сил: поблизу Новотошківського – з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів.

Внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил загинув.