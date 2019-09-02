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    Бойовики 15 разів обстріляли військових на Донбасі: гатили з важких мінометів

    • Розсилка
    Бойовики 15 разів обстріляли військових на Донбасі: гатили з важких мінометів

    За минулу добу втрат внаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було

    Збройні формування Російської Федерації та її найманці за минулу добу 15 разів порушили режим припинення вогню.

    Про це повідомляє у Фейсбуці пресцентр штабу ООС.

    «Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 82 мм, а також з озброєння БПМ, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», - йдеться у повідомленні.

    У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив 8 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

    • поблизу Миколаївки – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; 
    • чотири рази неподалік Водяного – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; 
    • тричі поблизу Новотроїцького – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

    У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив 7 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

    двічі неподалік Луганського – зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;

    двічі у районі Зайцевого – із забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 82 мм, а також з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

    поблизу Новолуганського – із забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 82 мм;

    неподалік Хутора Вільного – застосував підствольні гранатомети та стрілецьку зброю;

    поблизу Новотошківського – з озброєння БПМ, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів.

    За минулу добу втрат внаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було.

    Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці двічі порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил з озброєння БПМ, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

    У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив один обстріл: неподалік Воядного – зі стрілецької зброї.

    У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив один обстріл позицій Об'єднаних сил: поблизу Новотошківського – з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів.

    Внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил загинув.

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