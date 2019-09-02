Бойовики 15 разів обстріляли військових на Донбасі: гатили з важких мінометів
За минулу добу втрат внаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було
Збройні формування Російської Федерації та її найманці за минулу добу 15 разів порушили режим припинення вогню.
Про це повідомляє у Фейсбуці пресцентр штабу ООС.
«Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 82 мм, а також з озброєння БПМ, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», - йдеться у повідомленні.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив 8 обстрілів позицій Об'єднаних сил:
- поблизу Миколаївки – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- чотири рази неподалік Водяного – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- тричі поблизу Новотроїцького – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив 7 обстрілів позицій Об'єднаних сил:
двічі неподалік Луганського – зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;
двічі у районі Зайцевого – із забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 82 мм, а також з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
поблизу Новолуганського – із забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 82 мм;
неподалік Хутора Вільного – застосував підствольні гранатомети та стрілецьку зброю;
поблизу Новотошківського – з озброєння БПМ, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів.
За минулу добу втрат внаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було.
Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці двічі порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил з озброєння БПМ, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив один обстріл: неподалік Воядного – зі стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив один обстріл позицій Об'єднаних сил: поблизу Новотошківського – з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів.
Внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил загинув.