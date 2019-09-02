На Донбасі внаслідок обстрілу бойовиків загинув військовослужбовець
Обставини події з’ясовуються робочою групою
У понеділок, 2 вересня, в районі проведення операції Об'єднаних сил внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Збройних Сил України отримав поранення не сумісне з життям.
Про це повідомляє пресслужба ООС.
Обставини події з’ясовуються робочою групою.
Командування Об'єднаних сил висловлює співчуття рідним та близьким загиблого.
Нагадаємо, у клінічній лікарні імені Мечнікова у Дніпрі у неділю, 1 вересня, помер сержант Олександр Грицаюк від поранень отриманих 25 серпня, внаслідок ворожого обстрілу наших позицій в районі н.п. Мар’їнка.