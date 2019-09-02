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    На Донбасі внаслідок обстрілу бойовиків загинув військовослужбовець

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    На Донбасі внаслідок обстрілу бойовиків загинув військовослужбовець

    Обставини події з’ясовуються робочою групою

    У понеділок, 2 вересня, в районі проведення операції Об'єднаних сил внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Збройних Сил України отримав поранення не сумісне з життям.

    Про це повідомляє пресслужба ООС.

    Обставини події з’ясовуються робочою групою.

    Командування Об'єднаних сил висловлює співчуття рідним та близьким загиблого.

    Нагадаємо, у клінічній лікарні імені Мечнікова у Дніпрі у неділю, 1 вересня, помер сержант Олександр Грицаюк від поранень отриманих 25 серпня, внаслідок ворожого обстрілу наших позицій в районі н.п. Мар’їнка.

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