Бойовики мінометами накрили Зайцеве
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Розсилка
Обстріл мирних мешканців противник вів з напрямку населеного пункту ГольмівськийУ суботу близько 05.45 ранку бойовики обстріляли населений пункт Зайцеве із мінометів 120 калібру.
Про це повідомляє прес-центр Операції об’єднаних сил з посиланням на Українську сторону СЦКК.
Обстріл мирних мешканців противник вів з напрямку населеного пункту Гольмівський.
За результатами фотофіксації, проведеної спостерігачами мобільної групи СЦКК, задокументовано пряме влучення міни у приватний будинок та присадибну ділянку по вулиці вул. Мануільського 100.
Внаслідок розриву міни зруйновано покрівлю будинку, пошкоджено вікна та стіни. Ніхто з місцевих мешканців не постраждав.
Нагадаємо, за даними розвідки, бойовики на Донбасі нарощують арсеналвогневих засобів.