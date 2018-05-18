Бойовики на Донбасі нарощують арсенал вогневих засобів, - розвідка

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Бойовики продовжують активні заходи щодо залякування населення тимчасово окупованих територій Сходу України

Противник продовжує активні заходи щодо залякування населення, - Міноборони

У з’єднаннях і частинах так званих 1-го та 2-го армійських корпусів російсько-окупаційних військ проводиться комплекс заходів для збільшення вогневих спроможностей передових підрозділів, у тому числі шляхом їх озброєння додатковими вогневими засобами. Про це з посиланням на дані розвідки повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк.

Так, за інформацією Головного управління розвідки Міноборони, противник продовжує активні заходи щодо залякування населення тимчасово окупованих територій Сходу України активізацією бойових дій підрозділами об’єднаних сил, зазначив речник.

«Під приводом цього у з’єднаннях і частинах так званих 1-го та 2-го армійських корпусів російсько-окупаційних військ, проводиться комплекс заходів для збільшення вогневих спроможностей передових підрозділів, у тому числі шляхом їх озброєння додатковими вогневими засобами. Зокрема, мінометні підрозділи одного з полків так званого 1-го АК отримали на озброєння 120-мм міномети та міномети калібру 82 мм», - сказав він.

Окрім того, за словами Гуцуляка, з метою уточнення положення Об’єднаних сил противник активізував повітряну розвідку, у тому числі в оперативно-тактичній глибині нашої оборони. Зокрема, застосування ворогом безпілотників протягом тижня зросло вдвічі.