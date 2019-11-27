Бойовики на Донбасі не пускають Червоний хрест до заручників



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Окупанти не виконують своїх зобов'язань в ході підготовки до саміту Нормандської четвірки

Україна виконала всі взяті на себе зобов'язання, які були умовою зустрічі лідерів країн Нормандської четвірки 9 грудня.

Про це за результатами засідання Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі зазначила у Facebook прессекретарка представника України у ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер

«Напередодні зустрічі лідерів країн Нормандської четвірки, запланованої на 9 грудня, українська сторона виконала взяті на себе зобов'язання, виконання яких перебувало на особистому контролі Президента України Володимира Зеленського», - зазначила Оліфер.

Вона уточнила, що, зокрема, йдеться про розведення сил та засобів на ділянках в районі н.п. Золоте, Петрівське, Станиця Луганська, зведення мосту біля КПВВ у Станиці Луганській, вирішення питання водопостачання в Луганській області.

Водночас Оліфер констатувала, що натомість з боку ОРДЛО немає допуску представників Міжнародного Комітету Червоного хреста до утримуваних осіб, не надано безперешкодного доступу СММ ОБСЄ до всієї непідконтрольної Україні території Донбасу, включно із ділянкою українсько-російського кордону, а також не створено умов для роботи КПВВ Золоте.

«Особливо гострою лишається проблема звільнення утримуваних осіб», - акцентувала прессекретарка представника України у ТКГ.

27 листопада у столиці Білорусі Мінську проходило засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі (ТКГ).

На засіданні ТКГ наприкінці жовтня Україна у Мінську обстоювала позицію, що врегулювання політичних питань щодо Донбасу можливе лише після повного виконання безпекового блоку Мінських домовленостей включно з відновленням українського контролю над східним кордоном.