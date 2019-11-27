Лавров розказав, які пропозиції Путін привезе на зустріч Нормандської четвірки



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Глава МЗС РФ Сергій Лавров сказав, що Росія не може самостійно виконати Мінські домовленості

РФ на саміті в Парижі закличе Україну до прямого діалогу з терористами

Росія на саміті Нормандської четвірки, який планують провести у Парижі 9 грудня, закличе Київ до прямого діалогу з Донбасом. Про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров.

«Ми чули від колишньої адміністрації в Україні, від минулого режиму заяви про те, що вони ніколи не вестимуть прямих переговорів із Донецьком і Луганськом, чули і від представників уже нової адміністрації президента Зеленського такі висловлювання, так само як інші заяви, які не те що ставлять під сумнів, а означають відмову від виконання Мінських домовленостей», - сказав Лавров на лекції в Дипломатичній академії МЗС Киргизії.

«Про все це говоритимемо на саміті «нормандського формату» 9 грудня у Парижі. Я гадаю, там президент Зеленський повинен буде докладно викласти, як він бачить сам свої дії щодо виконання Мінських домовленостей», - додав він.

Глава МЗС РФ сказав, що Росія не може самостійно виконати Мінські домовленості, оскільки вона не є їхньою стороною.

«Росія як член Нормандської четвірки, сформувала рамки, які лягли в основу Мінських домовленостей. І ці домовленості передбачають вирішення всіх питань через прямі переговори між Києвом, Донецьком і Луганськом. І це (виконання домовленостей) залежить насамперед від цих сторін, які безпосередньо конфліктують на сході України», - наголосив він.

Раніше заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Грушко озвучив «ключовий елемент» для успішних переговорів «нормандському форматі».

Напередодні секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що Україна виконала всі умови для проведення зустрічі у «нормандському форматі», зокрема, успішно провела розведення сил на Донбасі.

Також президент України Володимир Зеленський сказав, що під час зустрічі в «нормандському форматі» він говоритиме про припинення вогню на Донбасі.

До слова, за інформацією росЗМІ, у Парижі у понеділок, 9 грудня очікується окрема двостороння зустріч президента України Володимира Зеленського та президента Росії Володимира Путіна.

Як відомо, наступний саміт за участю лідерів України, Франції, Німеччини та Росії (так званої Нормандської четвірки) запланований на 9 грудня у Парижі.

Ввечері 25 листопада президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним.

У процесі підготовки до «нормандської зустрічі» Україна погодила так звану «формулу Штайнмаєра» та відбулося розведення сил і засобів на трьох ділянках лінії розмежування: Станиці Луганській, Золотому та Петрівському.