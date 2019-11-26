Російські терористи обстрілюють території біля розведення сил



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Ворог шість разів порушив режим припинення вогню

У районі проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі з початку поточної доби, 26 листопада, збройні формування Російської Федерації шість разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє пресцентр ООС.

Як повідомляється, противник обстріляв позиції українських підрозділів з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Позиції українських захисників російські окупаційні війська обстріляли чотири рази в районі відповідальності оперативно-тактичної групи «Схід», а саме тричі неподалік Старогнатовки з автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів, а також поблизу Широкіно з станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї

Крім того, бойовики продовжують вести провокаційні обстріли в безпосередній близькості від кордонів ділянки розведення №3.

«Розрахунок збройних формувань Російської Федерації очевидний. Спровокувавши вогонь вони сподіваються на те, що наші захисники потраплять по ділянці розведення №3 Петрівське. Всі ці дії з боку ВФ РФ відбуваються напередодні Тристоронньої зустрічі контактної групи в Мінську», - йдеться в повідомленні.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання «Північ» противник здійснив два обстрілу по укріплень Об'єднаних сил - у Кримського та Луганського з мінометів калібру 82 мм, ручних і станкових протитанкових гранатометів.

«Поточних діб втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не було», - йдеться в повідомленні.