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    Бойовики на Донбасі почали отримувати криптовалюту – СБУ

    Гроші на окуповані території потрапляють через електронні платіжні системи
    В Службі безпеки України назвали основні механізми переправлення грошових коштів в так званих «ДНР» і «ЛНР», серед яких є переказ криптовалют на електронні гаманці невстановлених осіб, Про це йдеться у відповіді СБУ на запит РБК-Україна. Згідно з інформацією правоохоронців, для переправлення грошей, в основному
    • Сьогодні, 12:21
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    Гроші на окуповані території потрапляють через електронні платіжні системи

    В Службі безпеки України назвали основні механізми переправлення грошових коштів в так званих «ДНР» і «ЛНР», серед яких є переказ криптовалют на електронні гаманці невстановлених осіб, Про це йдеться у відповіді СБУ на запит РБК-Україна.

    Згідно з інформацією правоохоронців, для переправлення грошей, в основному використовується криптовалюта.

    «Серед основних виявлених механізмів переправлення грошей у так званих «ДНР» і «ЛНР» є переказ криптовалют на електронні гаманці невстановлених представників так званих «ЛНР» і «ДНР», переказ грошових коштів з використанням електронних платіжних систем, у тому числі заборонених для використання в Україні (Qiwi, Yandex) і т. д., переміщення через лінію розмежування грошових коштів поза митним контролем і з приховуванням від митного контролю», - йдеться у відповіді.

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