Бойовики на Донбасі продовжують блокувати роботу патрулів ОБСЄ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Бойовики посилаються на проведення в цьому районі робіт із розмінування

Обмеження доступу Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ тривали на окупованих територіях Донбасу у вівторок, зокрема на блокпостах біля Петрівського, Заїченка та Новоазовська.

Про це повідомляється в опублікованому у середу звіті СММ ОБСЄ.

«На блокпості на північній околиці н. п. Петрівське (непідконтрольний урядові, 41 км на південь від Донецька) озброєний член збройних формувань знову відмовив патрулю Місії у проїзді, посилаючись на «проведення робіт із розмінування», обмеживши тим самим доступ спостерігачів до камери СММ у Петрівському», - зазначається у звіті.

Також на блокпості за 800 м на північ від н. п. Заїченко (непідконтрольний урядові, 93 км на південь від Донецька) бойовики знову відмовили патрулю Місії у проїзді на захід та південь, посилаючись на «загрозу безпеці СММ».

Крім того, на блокпості, розташованому на північному в’їзді до н. п. Новоазовськ (непідконтрольний урядові, 102 км на південний схід від Донецька), двоє бойовиків дозволили патрулю Місії проїхати до населеного пункту лише у супроводі іншого члена незаконного збройного формування та ще однієї особи.

Згідно зі звітом, СММ продовжувала здійснювати моніторинг відведення озброєння, передбаченого Меморандумом, а також Комплексом заходів і Доповненням до нього: «Загалом Місія зафіксувала 13 одиниць озброєння, розміщених з порушенням ліній відведення у непідконтрольному урядові районі Донецької області».