Бойовики на Донбасі застосовують заборонену зброю: Об’єднані сили зазнали втрат



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Окупанти за добу 14 разів порушили режим тиші

18 червня внаслідок ворожих обстрілів один український захисник загинув, та ще одного воїна поранено

Минулої доби збройні формування Російської Федерації 14 разів порушили режим припинення вогню та обстріляли наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї.

Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру штабу операції Об’єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», неподалік Авдіївки ворог в обідню пору та неодноразово у вечірній час застосував проти наших воїнів міномети калібру 120 мм і 82 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Також за темної пори доби біля цього населеного пункту агресор задіяв снайперську зброю.

По українських захисниках, які виконують завдання в передмісті Мар’їнки загарбники чотири рази вели вогонь з ручних, автоматичних протитанкових і підствольних гранатометів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», поблизу Кримського противник зранку випустив сім мін із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а у другій половині дня двічі обстріляли наші позиції із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Поруч із населеним пунктом Оріхове, російські найманці три рази відкривали вогонь по українських захисниках з, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

«На жаль, внаслідок ворожих обстрілів один наш захисник загинув, та ще одного воїна поранено. Командування Об’єднаних сил висловлює щирі та глибокі співчуття рідним і близьким загиблого героя, а пораненому воїну бажає скорішого одужання», – додали у штабі.

Для здійснення заходів із відсічі та стримування збройної агресії наші воїни вправно задіяли чергові вогневі засоби і змусили ворога припинити свою злочинну активність.

За даними розвідки, 18 червня українські оборонці знищили одну ворожу військову вантажівку та склад боєприпасів на мінометній позиції загарбників.

Від початку поточної доби в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Північ» російські збройні формування обстріляли наші позиції із гранатометів різних систем та стрілецької зброї поблизу Кримського.

Також противник застосував міномети калібру 82 мм на підступах до Шумів.

«Українські оборонці вжили вичерпних заходів для припинення вогню з боку збройних формувань РФ, після чого загарбники відмовилися від подальшої активності», – зазначили у пресцентрі.

За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

«Ситуація в районі проведення операції надійно контролюється Об’єднаними силами», – резюмується у звіті.