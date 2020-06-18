Матрос Ілля Струк загинув від поранень, зазнаних під час ворожого обстрілу на Донбасі



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Старший матрос Ілля Струк із 503-го окремого батальйону морської піхоти загинув під Торецьком

Старший солдат 17 червня 2020 року отримав кульове поранення, не сумісне із життям, під час бойового чергування

Вчора, 17 червня, в зоні проведення операції Об'єднаних Сил в результаті кульового поранення, несумісного з життям, загинув Ілля Миколайович Струк, уродженець села Льотниче Володимир-Волинського району Волинської області, старший солдат, гранатометник одного з підрозділів Збройних Сил України.

Про це йдеться у повідомленні на офіційній сторінці Волинської обласної державної адміністрації.

«Волинь сколихнула страшна звістка. На Сході України у зоні проведення ООС загинув волинянин Ілля Струк. Загиблий військовослужбовець Струк Ілля Миколайович уродженець села Льотниче, Володимир-Волинського району. Старший солдат 17 червня 2020 року отримав кульове поранення, не сумісне із життям, під час бойового чергування. Службу проходив у військовій частині м.Маріуполь. Був гранатометником. Волинська обласна державна адміністрація на чолі із головою Юрієм Погуляйком висловлюють щирі співчуття родині та друзям загиблого захисника. Загибель наших військовослужбовців – завжди велике горе для усієї країни. Волиняни сумують разом з вами», - зазначається в повідомленні.

«17 червня, під час ворожого обстрілу в районі Операції об’єднаних Сил від поранень загинув наш бойовий побратим - матрос Струк Ілля Миколайович. Командування, весь особовий склад Військово-Морських Сил Збройних Сил України глибоко сумують і висловлюють щирі співчуття рідним і близьким військовослужбовця. Світла пам'ять про захисника Вітчизни назавжди залишиться у наших серцях. Вічна пам'ять герою!» - йдеться у повідомленні командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

Як повідомлялось, минулої доби збройні формування Російської Федерації 14 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Внаслідок ворожих обстрілів один український захисник загинув, одного поранено та ще один воїн отримав бойове травмування.