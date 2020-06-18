Бойовики шість разів обстріляли українських захисників з важкої зброї, – Міноборони



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Бойовики обстріляли позиції Об’єднаних сил з важкого озброєння

Противник вів вогонь з станкових протитанкових і автоматичних гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї

Від початку поточної доби до опівдня російсько-окупаційні війська здійснили 6 обстрілів. Під час ведення вогню вони використовували важке озброєння. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

«На Луганському напрямку у ранковий час наші підрозділи були змушені прицільним вогнем з чергових вогневих засобів відповідати на 3 ворожих обстріли, які окупанти влаштували біля Оріхового. Усі 3 рази противник вів вогонь з боку населеного пункту Золоте-5, використовуючи станкові протитанкові і автоматичні гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю», – йдеться у повідомленні.

Зазначають, що на українських позиціях поблизу Кримського близько 7.30 розірвалися 7 мін 120-го калібру, випущених ворогом з боку Сентянівки.

На Донецькому напрямку так само вранці противник двічі обстрілював опорні пункти підрозділів Об’єднаних сил біля Мар’їнки з ручних протитанкових і підствольних гранатометів та стрілецької зброї, на що одразу отримував від наших воїнів адекватну відповідь.

«Втрат у лавах Об’єднаних сил не допущено, українські підрозділи надійно тримають ситуацію під контролем», – зазначають в Міноборони.

Нагадаємо, вчора, 17 червня, в зоні проведення операції Об'єднаних Сил в результаті кульового поранення, несумісного з життям, загинув Ілля Миколайович Струк, уродженець села Льотниче Володимир-Волинського району Волинської області, старший солдат, гранатометник одного з підрозділів Збройних Сил України.