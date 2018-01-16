Бойовики не дають відновити на Донбасі мобільний зв'язок, - СЦКК

На окупованому Донбасі люди досі без мобільного зв'язку

Українська сторона зробила всі необхідні кроки для відновлення пошкодженого обладнання мобільного оператора Vodafone Україна в зоні АТО. Про це повідомляє прес-центр АТО. «Станом на 16.01.2018 з боку української сторони виконано усі процедурні кроки щодо забезпечення початку робіт для відновлення працездатності пошкодженого обладнання



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11 січня зв’язок Vodafone зник на непідконтрольних територіях Донбасу

На окупованому Донбасі люди досі без мобільного зв'язку

Українська сторона зробила всі необхідні кроки для відновлення пошкодженого обладнання мобільного оператора Vodafone Україна в зоні АТО.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

«Станом на 16.01.2018 з боку української сторони виконано усі процедурні кроки щодо забезпечення початку робіт для відновлення працездатності пошкодженого обладнання мобільного оператора Vodafone Україна та надано необхідні гарантії безпеки їх проведення. Зазначені питання вирішуються за сприяння української сторони СЦКК, штабу АТО та СММ ОБСЄ в Україні. Разом з тим, процес вирішення цієї проблеми зі сторони ОРДО перебуває на «нульовому» рівні: гарантії безпеки з боку НЗФ ОРДО, необхідні на час проведення ремонтних робіт, відсутні», - йдеться в повідомленні.

Українська сторона СЦКК сподівається, що за сприяння СММ ОБСЄ все ж таки вдасться розпочати роботи з відновлення пошкодженого обладнання мобільного оператора Vodafone Україна, що дасть змогу громадянам України, які вимушені перебувати на тимчасово непідконтрольній Уряду України території, найближчим часом почути голоси рідних та близьких.

Водночас, у штабі АТО констатують: активне небажання керманичів ОРДО здійснити будь-які конструктивні кроки для відновлення роботи мобільного оператора Vodafone Україна маскуються масованими інформаційними «вкидами» та поширенням у підконтрольних їм ЗМІ інформації, що звинувачує українську сторону у неспроможності та небажанні проведення зазначених ремонтних робіт.

«Такі дії московських кураторів ОРДО виглядають більш цинічно на фоні офіційних статистичних даних: станом на 16.01.2018 до української сторони СЦКК надійшло 27 заявок на проведення ремонтно-відновлювальних робі на об’єктах інфраструктури Донецької області різного характеру, з них українською стороною планово погодженні вже 20 заявок (решта у відповідні терміни буде своєчасно задоволена) та надано необхідні гарантії безпеки з боку штабу АТО. У цей же час з боку ОРДО з відповідними безпековими гарантіями погоджена лише одна заявка. Як кажуть, робіть висновки самі», - зазначили в штабі АТО.

Нагадаємо, 11 січня зв’язок Vodafone зник на непідконтрольних територіях Донбасу. У компанії повідомили про пошкодження оптоволоконного кабелю. Vodafone - останній оператор що працював на непідконтрольних територіях Донбасу. Там також немає стаціонарного телефонного зв’язку з підконтрольною територією. Якщо кабель обірваний на непідконтрольній Києву території, то компанія взагалі не зможе відновити зв'язок. «Vodafone-Україна» просить надати їй доступ до окупованих територій для відновлення там зв'язку.

СЦКК взяв до розгляду звернення Vodafone про доступ до пошкодженого кабелю, через який зник зв'язок на непідконтрольній території Донбасу.