Мобільний зв’язок на Донбасі: у СЦКК сподіваються на початок ремонту кабелів вже завтра

У заяві Vodafone просить місяць — з 16 січня до 16 лютого для ремонту кабелів

У Спільному центрі контролю і координації припинення вогню сподіваються, що вже 16 січня почнуть ремонтувати кабелі для відновлення зв’язку оператора «Vodafone.Україна» на території так званої «ДНР». Про це повідомив керівник української сторони СЦКК Юрій Остах. Він підтвердив, що в СЦКК отримали запит від оператора



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Vodafone-Україна» просить доступу ремонтних бригад на тимчасово непідконтрольні Україні території для проведення робіт з відновлення зв'язку

У заяві Vodafone просить місяць — з 16 січня до 16 лютого для ремонту кабелів

У Спільному центрі контролю і координації припинення вогню сподіваються, що вже 16 січня почнуть ремонтувати кабелі для відновлення зв’язку оператора «Vodafone.Україна» на території так званої «ДНР».

Про це повідомив керівник української сторони СЦКК Юрій Остах.

Він підтвердив, що в СЦКК отримали запит від оператора на проведення ремонтних робіт. Своєю чергою сам Центр домовляється про ремонт з місією ОБСЄ. Далі ОБСЄ передасть заявку на ремонт своїм співробітникам в офіс у Донецьку, а ті — ватажкам бойовиків задля гарантій безпеки під час ремонту.

«Така схема роботи через ОБСЄ (після виходу російських офіцерів із складу СЦКК –ред.) працює, ми дуже задоволені співпрацею. Домовляємося і про припинення вогню на інших ділянках», — зауважив Остах.

За його словами, у заяві Vodafone просить місяць — з 16 січня до 16 лютого для ремонту.

«Стільки часу потрібно, бо очевидно не кожен день будуть ремонтувати», — додав керівник СЦКК.

Нагадаємо, оператор зв’язку «Vodafone.Україна» звернувся до Донецької обласної адміністрації, місії ОБСЄ та Спільного центру з контролю і координації задля дозволу на ремонт пошкоджених ліній зв’язку у Донецькій області.

Раніше повідомлялося, що користувачі соцмереж висловлюють обурення діяльністю Vodafone в ОРДЛО.

Джерело: Громадське