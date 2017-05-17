«Vodafone-Україна» просить надати їй доступ до окупованих територій для відновлення там зв'язку

Остаточного «ні» на свої запити компанія поки що не отримала

Мобільний оператор компанія «Vodafone-Україна» просить доступу ремонтних бригад на тимчасово непідконтрольні Україні території для проведення робіт з відновлення зв'язку в зоні АТО, повідомила керівник операторського відділу зі зв'язків з громадськістю Вікторія Рубан. [READ_MORE] «Звертаємося до всіх відповідальних, включно



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Остаточного «ні» на свої запити компанія поки що не отримала

Мобільний оператор компанія «Vodafone-Україна» просить доступу ремонтних бригад на тимчасово непідконтрольні Україні території для проведення робіт з відновлення зв'язку в зоні АТО, повідомила керівник операторського відділу зі зв'язків з громадськістю Вікторія Рубан.

«Звертаємося до всіх відповідальних, включно з українськими адміністрації Луганської та Донецької областей, центром координації і контролю, місією ОБСЄ, наполегливо просимо, щоб нашу ремонтну бригаду пропустили в «сіру зону» і дозволили відремонтувати пошкоджену лінію. Поки що безрезультатно. Дає надію лише те, що остаточного «ні» на свої запити ми не отримали. Але дуже хотілося б, щоб рішення було прийнято якнайшвидше», - сказала Рубан.

За даними оператора, наразі понад третини обладнання «Vodafone-Україна» на непідконтрольній Україні території перебуває в неробочому стані.

Раніше повідомлялося, що користувачі соцмереж висловлюють обурення діяльністю Vodafone в ОРДЛО.

Джерело: Інтерфакс-Україна