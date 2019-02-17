На Донбасі бойовики обстріляли автомобіль з українськими спостерігачами



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Обстріл вівся у напрямку Доломітне-Травневе

Бойовики обстріляли автомобіль спостережної групи української сторони Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК)зі станкового протитанкового гранатомету в районі селища Травневе Донецької області.

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

Зазначається, що автомобіль спостережної групи «Світлодарськ» української сторони СЦКК прямував у зону бойових дій для виконання завдання за призначенням.

«Випущена бойовиками граната влучила у землю приблизно в одному метрі від лівого борту автомобіля, на якому присутній логотип СЦКК... Дії російських найманців свідчать про те, що це було зроблено навмисно», — йдеться у заяві.

Наголошується, що унаслідок обстрілу автомобіль не був пошкоджений і люди всередині не постраждали.

Обстріл вівся у напрямку Доломітне-Травневе.