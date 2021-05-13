Бойовики обстріляли машину саперів поблизу Гранітного
Автомобіль ГАЗ-66 зайнявся після влучання, але його вдалось швидко загасити силами саперів та піхотинців
Російські гібридні війська обстріляли з керованої протитанкової ракети машину саперів, що займається гуманітарним розмінуванням полів поблизу Гранітного.
Подія сталась у середу, 12 травня, у смузі відповідальності 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», повідомляє ТСН.
Протитанкова керована ракета наскрізь пробила машину, ніхто з саперів не постраждав.
Машина перевозила продукти харчування до позицій українських захисників. Внаслідок обстрілу двоє військовослужбовців отримали поранення.
З місця обстрілу залишилися уламки ракети з номерами, по якій змогли визначити тип ракети – 9М113 з протитанкового ракетного комплексу «Конкурс».
Як повідомлялося, російські терористи обстріляли українські позиції біля Верхньоторецького та Пісків