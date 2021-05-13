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    Бойовики обстріляли машину саперів поблизу Гранітного

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    Протитанкова керована ракета наскрізь пробила авто - Бойовики обстріляли машину саперів поблизу Гранітного
    Протитанкова керована ракета наскрізь пробила авто
    Скріншот з відео

    Автомобіль ГАЗ-66 зайнявся після влучання, але його вдалось швидко загасити силами саперів та піхотинців

    Російські гібридні війська обстріляли з керованої протитанкової ракети машину саперів, що займається гуманітарним розмінуванням полів поблизу Гранітного.

    Подія сталась у середу, 12 травня, у смузі відповідальності 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», повідомляє ТСН.

    Протитанкова керована ракета наскрізь пробила машину, ніхто з саперів не постраждав.

    Машина перевозила продукти харчування до позицій українських захисників. Внаслідок обстрілу двоє військовослужбовців отримали поранення.

    З місця обстрілу залишилися уламки ракети з номерами, по якій змогли визначити тип ракети – 9М113 з протитанкового ракетного комплексу «Конкурс».

    Як повідомлялося, російські терористи обстріляли українські позиції біля Верхньоторецького та Пісків

    Теги: вибух бойовики на Донбасі ЗСУ війна обстріл автомобіль Холодний Яр Операція Об’єднаних сил ракета
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