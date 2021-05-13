Російські терористи обстріляли українські позиції біля Верхньоторецького та Пісків

В результаті ворожих обстрілів жоден український військовий не постраждав

В результаті ворожих обстрілів жоден український військовий не постраждав

Бойовики двічі відкривали вогонь у напрямку селища Піски з великокаліберних кулеметів і станкових протитанкових гранатометів

Сьогодні протягом дня збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті ворожих обстрілів жоден український військовий не постраждав. Про це повідомляє пресцентр Командування операції Об'єднаних сил у Facebook.

Так, три ворожі обстріли були зафіксовані поблизу населеного пункту Верхньоторецьке. Бойовики тричі відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів, ручних і станкових протитанкових гранатометів.

Також бойовики двічі здійснили обстріл в напрямку селища Піски з великокаліберних кулеметів і станкових протитанкових гранатометів.

Крім того, поблизу населеного пункту Новотроїцьке російсько-окупаційні війська відкривали вогонь зі стрілецької зброї, автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, а біля селища Південне - зі станкових протитанкових гранатометів.

«Українська сторона СЦКК оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ, використовуючи координаційний механізм», - йдеться в повідомленні.

Ситуація в районі проведення ООС залишається контрольована українськими військовими.

Нагадаємо, за минулу добу бойовики вісім разів порушили режим «тиші» на Донбасі. Також окупанти обстріляли автомобіль групи розмінування.