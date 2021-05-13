  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Російські терористи обстріляли українські позиції біля Верхньоторецького та Пісків

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    В результаті ворожих обстрілів жоден український військовий не постраждав - Російські терористи обстріляли українські позиції біля Верхньоторецького та Пісків
    В результаті ворожих обстрілів жоден український військовий не постраждав
    Фото з відкритих джерел

    Бойовики двічі відкривали вогонь у напрямку селища Піски з великокаліберних кулеметів і станкових протитанкових гранатометів

    Сьогодні протягом дня збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті ворожих обстрілів жоден український військовий не постраждав. Про це повідомляє пресцентр Командування операції Об'єднаних сил у Facebook.

    Так, три ворожі обстріли були зафіксовані поблизу населеного пункту Верхньоторецьке. Бойовики тричі відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів, ручних і станкових протитанкових гранатометів.

    Також бойовики двічі здійснили обстріл в напрямку селища Піски з великокаліберних кулеметів і станкових протитанкових гранатометів.

    Крім того, поблизу населеного пункту Новотроїцьке російсько-окупаційні війська відкривали вогонь зі стрілецької зброї, автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, а біля селища Південне - зі станкових протитанкових гранатометів.

    «Українська сторона СЦКК оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ, використовуючи координаційний механізм», - йдеться в повідомленні.

    Ситуація в районі проведення ООС залишається контрольована українськими військовими.

    Нагадаємо, за минулу добу бойовики вісім разів порушили режим «тиші» на Донбасі. Також окупанти обстріляли автомобіль групи розмінування.

    Теги: окупанти бойовики на Донбасі ЗСУ війна обстріл
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies