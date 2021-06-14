Бойовики обстріляли Новотошківське з гранатометів
Протягом минулої доби, 13 червня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано два обстріли наших позицій
Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті в рамках ТКГ, порушуючи режим припинення вогню. Про це повідомлє пресцентр ООС.
Протягом минулої доби, 13 червня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано два обстріли наших позицій.
У районі Новотошківського ворог двічі відкривав вогонь зі станкових протитанкових, ручних протитанкових, підствольних гранатометів і стрілецької зброї.
Станом на 7 годину ранку 14 червня, зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню.
Неподалік Новотошківського противник обстріляв українські позиції з підствольних гранатометів і стрілецької зброї.
Бойових втрат внаслідок ворожих обстрілів серед наших воїнів немає.
На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
Про всі порушення з боку окупантів Українська сторона СЦКК поінформувала СММ ОБСЄ, застосовуючи встановлений координаційний механізм.
Нагадаємо, протягом 12 червня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано дев’ять порушень режиму припинення вогню.
Спікер української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Олексій Арестович вважає. що зменшення обстрілів із боку незаконних збройних формувань (НЗФ) на сході України та одночасне звинувачення ЗСУ в порушенні режиму «тиші» може бути пов'язане із майбутньою зустріччю президентів США та Росії Джо Байдена та Володимира Путіна.