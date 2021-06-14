Бойовики обстріляли Новотошківське з гранатометів

У районі Новотошківського ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових, ручних протитанкових гранатометів

Протягом минулої доби, 13 червня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано два обстріли наших позицій

Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті в рамках ТКГ, порушуючи режим припинення вогню. Про це повідомлє пресцентр ООС.

Протягом минулої доби, 13 червня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано два обстріли наших позицій.

У районі Новотошківського ворог двічі відкривав вогонь зі станкових протитанкових, ручних протитанкових, підствольних гранатометів і стрілецької зброї.

Станом на 7 годину ранку 14 червня, зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню.

Неподалік Новотошківського противник обстріляв українські позиції з підствольних гранатометів і стрілецької зброї.

Бойових втрат внаслідок ворожих обстрілів серед наших воїнів немає.

На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про всі порушення з боку окупантів Українська сторона СЦКК поінформувала СММ ОБСЄ, застосовуючи встановлений координаційний механізм.

Нагадаємо, протягом 12 червня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано дев’ять порушень режиму припинення вогню.

Спікер української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Олексій Арестович вважає. що зменшення обстрілів із боку незаконних збройних формувань (НЗФ) на сході України та одночасне звинувачення ЗСУ в порушенні режиму «тиші» може бути пов'язане із майбутньою зустріччю президентів США та Росії Джо Байдена та Володимира Путіна.