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    Бойовики обстріляли Новотошківське з гранатометів

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    У районі Новотошківського ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових, ручних протитанкових гранатометів - Бойовики обстріляли Новотошківське з гранатометів
    У районі Новотошківського ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових, ручних протитанкових гранатометів
    Фото з відкритих джерел

    Протягом минулої доби, 13 червня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано два обстріли наших позицій

    Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті в рамках ТКГ, порушуючи режим припинення вогню. Про це повідомлє пресцентр ООС.

    Протягом минулої доби, 13 червня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано два обстріли наших позицій.

    У районі Новотошківського ворог двічі відкривав вогонь зі станкових протитанкових, ручних протитанкових, підствольних гранатометів і стрілецької зброї.

    Станом на 7 годину ранку 14 червня, зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню.

    Неподалік Новотошківського противник обстріляв українські позиції з підствольних гранатометів і стрілецької зброї.

    Бойових втрат внаслідок ворожих обстрілів серед наших воїнів немає.

    На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

    Про всі порушення з боку окупантів Українська сторона СЦКК поінформувала СММ ОБСЄ, застосовуючи встановлений координаційний механізм.

    Нагадаємо, протягом 12 червня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано дев’ять порушень режиму припинення вогню.

    Спікер української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Олексій Арестович вважає. що зменшення обстрілів із боку незаконних збройних формувань (НЗФ) на сході України та одночасне звинувачення ЗСУ в порушенні режиму «тиші» може бути пов'язане із майбутньою зустріччю президентів США та Росії Джо Байдена та Володимира Путіна.

    Теги: окупанти ОБСЄ бойовики на Донбасі Донбас СЦКК Операція Об’єднаних сил
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    Бойовики обстріляли Новотошківське з гранатометів