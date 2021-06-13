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    Лідери G7 хочуть, аби Росія припинила «шкідливу діяльність»

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    &laquo;Ми переконані, що Росія &ndash; учасник конфлікту на сході України, а не посередник&raquo;, &ndash; мовиться у комюніке за результатами самміту&nbsp;G7 - Лідери G7 хочуть, аби Росія припинила «шкідливу діяльність»
    «Ми переконані, що Росія – учасник конфлікту на сході України, а не посередник», – мовиться у комюніке за результатами самміту G7
    Ілюстративне фото з відкритих джерел

    Кремль закликали відвести російські війська від східних кордонів України та з окупованого Донбасу

    Лідери «Групи семи» вчергове висловили глибоку стурбованість діями Кремля. За підсумками саміту у Великій Британії вони опублікували спільне комюніке, в якому закликали владу Росії припинити «дестабілізуючу поведінку» та «шкідливу діяльність», – повідомляє «Радіо Свобода».

    Лідери США, Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Канади та Японії підтвердили зацікавленість у стабільних і передбачуваних відносинах з Москвою. При цьому вони закликали Росію припинити втручатися у демократичні системи інших країн, виконувати свої зобов’язання в галузі прав людини, розслідувати і пояснити «використання хімічної зброї на своїй території» (очевидно, мається на увазі отруєння опозиціонера Олексія Навального), припинити «системні переслідування» незалежних ЗМІ та громадянського суспільства, а також притягнути до відповідальності тих, хто з території Росії здійснює кібератаки.

    У заяві також мовиться про підтримку суверенітету і територіальної цілісності України і міститься заклик до відведення російських військ від східних кордонів України та з окупованого Донбасу. «Ми переконані, що Росія – учасник конфлікту на сході України, а не посередник», – мовиться у комюніке. У ньому йдеться також про необхідність забезпечити виконання Мінських угод.

    У документі міститься заклик до білоруської влади вступити в діалог з громадянським суспільством і провести в країні нові вибори. Також мовиться про нові санкції проти режиму Олександра Лукашенка. Прикладом грубого порушення прав людини в країні лідери G7 назвали вимушену посадка в аеропорту Мінська літака Ryanair, після якої був заарештований опозиційний блогер Роман Протасевич.

    Нагадаємо, що канцлер Німеччини Ангела Меркель у рамках триденного саміту Великої сімки у Великій Британії зустрілася в двосторонньому режимі з президентом США Джо Байденом. Канцлер повідомила, що темами розмови з американським лідером була його майбутня зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним, а також газовий проєкт «Північний потік-2».

    Теги: Росія бойовики на Донбасі США Японія Канада Мінські угоди Італія Велика Британія Роман Протасевич
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    Лідери G7 хочуть, аби Росія припинила «шкідливу діяльність»