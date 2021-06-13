Арестович пояснив зменшення обстрілів на Донбасі

На здійснення обстрілів із боку НЗФ впливає Російська Федерація, наголошує Арестович

Зменшення обстрілів із боку незаконних збройних формувань (НЗФ) на сході України та одночасне звинувачення ЗСУ в порушенні режиму «тиші» може бути пов'язане із майбутньою зустріччю президентів США та Росії Джо Байдена та Володимира Путіна. Таку думку висловив спікер української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Олексій Арестович у програмі «Взгляд с Банковой» на телеканалі «Дом».

На здійснення обстрілів із боку НЗФ впливає Російська Федерація, наголошує Арестович. Навіть ті країни, які прямо не говорять про роль РФ у бойових діях, використовують термін «ефективний контроль», що передбачає управління армією, адміністративними, політичними, економічними та іншими рішеннями.

«Ну, а для нас вони – сторона конфлікту, тут все просто та зрозуміло. Тому ситуація на Донбасі цілком від них залежить. Це підтверджено не тільки нашими численними заявами, а й заявами Франції, Німеччини, ОБСЄ. Тільки від них залежить, будуть стріляти чи ні», – каже речник української делегації в ТКГ.

Арестович розповів, що днями через блогерів в «медіа» ОРДЛО поширили інформацію нібито українські військові вбили п'ятьох членів незаконних збройних формувань. Це неправдива інформація, поширенням якої НЗФ намагаються звинуватити українських військових в нібито порушенні режиму тиші, зазначає спікер української делегації в ТКГ.

«Все це показує, що, можливо, прийшла команда з Москви – після певного затишшя треба створити видимість, я наголошую, видимість загострення. І причому загострення з української сторони», – сказав він.

Він переконаний, що таку інформаційну кампанію розгорнули спеціально перед зустріччю Байдена і Путіна.

«Ми дотримуємося режиму припинення вогню. Найімовірніше, ці військовослужбовці з того боку, якщо вони дійсно загинули, то загинули в результаті нещасного випадку або необережного поводження зі зброєю. Тобто з якихось небойових причин. І тепер це треба видати за напад страшної розвідувальної диверсійної групи України, таким чином виконавши два завдання. Перше – загострити ситуацію в медіа напередодні зустрічі Путіна з Байденом, звинувативши українську сторону ще раз. І друга – це приховати втрати, які були понесені через недбальство», – вважає Арестович.

Раніше Арестович заявив, що українська влада може повернути водопостачання окупованому півострову Північно-Кримським каналом, якщо Росія піде на серйозні поступки.