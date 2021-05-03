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    Доба на Донбасі: російські найманці тричі порушили режим припинення вогню

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    Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає <br /> - Доба на Донбасі: російські найманці тричі порушили режим припинення вогню

    Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає

    Фото: пресцентр штабу ООС

    Російсько-терористичні бойовики обстріляли українські позиції з гранатометів та стрілецької зброї

    Протягом понеділка, 3 травня, в зоні проведення Операції обʼєднаних сил, було зафіксовано три порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС на своїй сторінці у Facebook.

    Поблизу населеного пункту Піски окупанти здійснили обстріли у бік наших позицій зі стрілецької зброї.

    Неподалік селища Кримське противник відкривав вогонь із автоматичних станкових гранатометів, а біля населеного пункту Луганське – ще й зі стрілецької зброї.

    Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.

    Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

    «Вкотре наголошуємо, що підрозділи Збройних Сил України знаходяться на позиціях і неухильно дотримуються зобов’язань, щодо всеосяжного режиму припинення вогню, які були досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, що протягом минулої доби, 2 травня, на Донбасі зафіксували одне порушення режиму припинення вогню.

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    Теги: окупанти ОБСЄ бойовики на Донбасі Донбас СЦКК розведення військ на Донбасі Операція Об’єднаних сил
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