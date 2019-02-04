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    Бойовики обстріляли позиції українських бійців біля Хутора Вільний

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    У відповідь українські бійці відкрили вогонь з чергових вогневих засобів без застосування забороненої зброї - Бойовики обстріляли позиції українських бійців біля Хутора Вільний
    У відповідь українські бійці відкрили вогонь з чергових вогневих засобів без застосування забороненої зброї

    Упродовж майже години зі сторони с. Золоте-5 окупанти випустили в бік українських позицій 12 мін 82-го калібру

    З початку доби у зоні проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано один ворожий обстріл поблизу населеного пункту Хутір Вільний.

    Про це заявив у понеділок, 4 лютого, на брифінгу речник Міноборони Олександр Мотузяник.

    «Станом на 12.00 у районі відсічі та стримування російської агресії у Донецькій та Луганській областях зафіксовано один випадок порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. Факт застосування противником зброї зафіксовано о 10.25 ранку в районі н.п. Хутір Вільний», - повідомив Мотузяник.

    За його інформацією, упродовж майже години зі сторони с. Золоте-5 окупанти випустили в бік українських позицій 12 мін 82-го калібру та вели прицільний вогонь з гранатометів АГС та кулеметів.

    У відповідь українські бійці відкрили вогонь з чергових вогневих засобів без застосування забороненої зброї.

    «Станом на зараз ворожий обстріл припинився, втрат у лавах українських військ немає, ситуація цілком контрольована підрозділами зі складу Об’єднаних сил», - розповів Мотузяник.

    Нагадаємо, 3 лютого російські окупаційні війська дев'ять разів порушили режим припинення вогню, зокрема двічі із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

    Джерело: Укрінформ

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