Бойовики обстріляли українських бійців з мінометів та ракетного комплексу



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Об'єднані сили контролюють противника на лінії зіткнення

Втрат серед особового складу підрозділів Об'єднаних сил немає

У суботу, 9 березня, російські окупаційні війська на Донбасі тричі порушили режим припинення вогню, два рази застосувавши озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

Про це йдеться у ранковому зведенні прес-центру операції Об’єднаних сил.

Противник обстрілював позиції українських військ із мінометів калібрів 120 та 82 мм, протитанкового ракетного комплексу, гранатометів та стрілецької зброї.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» ворог обстріляв наші позиції з мінометів калібру 120 мм у районі населеного пункту Лебединське.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив два обстріли підрозділів українських військ:

з мінометів калібру 82 мм, протитанкового ракетного комплексу, автоматичних станкових та станкових протитанкових гранатометів – у районі міста Попасна;

зі стрілецької зброї – у межах ділянки розведення сторін поблизу селища міського типу Станиця Луганська.

Втрат серед особового складу підрозділів Об'єднаних сил немає. Від початку поточної доби обстрілів позицій наших військ не зафіксовано.

«Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню», - резюмується у звіті.

Нагадаємо, вчора військовослужбовці одного з підрозділів операції Об'єднаних сил затримали бойовика, який покинув російсько-окупаційні війська і «перейшов на сторону добра, на бік українського народу».