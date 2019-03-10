Штаб Об'єднаних сил: на Луганщині бойовик з автоматом «перейшов на сторону добра»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Бойовик виявився громадянином України, який народився у 1976 році в Миколаєві

При собі затриманий мав автомат АК-47, російські рублі та військовий квиток «ЛНР»

Військовослужбовці одного з підрозділів операції Об'єднаних сил затримали бойовика, який покинув російсько-окупаційні війська і «перейшов на сторону добра, на бік українського народу».

Про це у суботу ввечері повідомив штаб операції Об'єднаних сил у Facebook.

«Військовослужбовці одного з підрозділів бригади Об'єднаних сил, яка виконує бойові завдання на сєвєродонецькому напрямку, помітили чоловіка, який рухався вздовж лісосмуги в напрямку української позиції. Підпустивши його ближче і давши можливість спуститися в траншею, наші захисники затримали невідомого», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що при собі затриманий мав автомат Калашникова АК-47, військовий квиток «Луганської народної республіки», російські рублі та інші документи «ЛНР».

Бойовик виявився громадянином України, який народився у 1976 році в Миколаєві. У 1992 році у Стаханові Луганської області йому видали український паспорт, там він і прописаний, додали у штабі. Наразі із затриманим проводять слідчі дії.

Раніше стало відомо, що на сторону України перейшла командир жіночого танкового екіпажу «ДНР» Світлана Дрюк.

Натомість СБУ спростувала інформацію про перехід на бік України екс-голови «ЦВК ДНР».