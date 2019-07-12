Бойовики обстріляли з артилерії Чермалик: помер цивільний



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Снаряд впав у подвір'ї приватного будинку Архівне фото

Військові медики однієї з частин Об'єднаних сил надали постраждалому медичну допомогу та провели евакуацію пораненого, проте він помер

На Донбасі ввечері у четвер, 11 липня, під час артилерійського обстрілу з боку бойовиків отримав смертельні поранення цивільний мешканець населеного пункту Чермалик.

Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил.

Зазначається, що обстріл стався близько 20:00, внаслідок чого отримав поранення громадянин України 1970 року народження. За попередніми даними, снаряд впав у подвір'ї приватного будинку.

«Військові медики однієї з частин Об'єднаних сил надали постраждалому медичну допомогу та провели евакуацію пораненого. Постраждалий невідкладно був доставлений санітарним транспортом в супроводі санітарного інструктора до місця надання професійної медичної допомоги. Стан постраждалого вкрай важкий», - йдеться у повідомленні.

Згодом у пресцентрі додали, що постраждалий чоловік помер.

Також повідомляється, що українські підрозділи придушили ворожу вогневу активність, застосувавши озброєння БМП.

Нагадаємо, бойовики на Донбасі обстріляли агропідприємство «Бахмутський аграрний союз».