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    Бойовики обстріляли з артилерії Чермалик: помер цивільний

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    <p>Снаряд впав у подвір'ї&nbsp;приватного будинку</p> - Бойовики обстріляли з артилерії Чермалик: помер цивільний

    Снаряд впав у подвір'ї приватного будинку

    Архівне фото

    Військові медики однієї з частин Об'єднаних сил надали постраждалому медичну допомогу та провели евакуацію пораненого, проте він помер

    На Донбасі ввечері у четвер, 11 липня, під час артилерійського обстрілу з боку бойовиків отримав смертельні поранення цивільний мешканець населеного пункту Чермалик.

    Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил.

    Зазначається, що обстріл стався близько 20:00, внаслідок чого отримав поранення громадянин України 1970 року народження. За попередніми даними, снаряд впав у подвір'ї приватного будинку.

    «Військові медики однієї з частин Об'єднаних сил надали постраждалому медичну допомогу та провели евакуацію пораненого. Постраждалий невідкладно був доставлений санітарним транспортом в супроводі санітарного інструктора до місця надання професійної медичної допомоги. Стан постраждалого вкрай важкий», - йдеться у повідомленні.

    Згодом у пресцентрі додали, що постраждалий чоловік помер.

    Також повідомляється, що українські підрозділи придушили ворожу вогневу активність, застосувавши озброєння БМП.

    Нагадаємо, бойовики на Донбасі обстріляли агропідприємство «Бахмутський аграрний союз».

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