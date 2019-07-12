Окупанти на Донбасі обстріляли агропідприємство



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На сільськогосподарському полі військові зафіксували дві величезні вирви саме від вибуху артилерійських снарядів калібру 122 мм

Вогонь противник вів з артилерійських систем калібру 122 мм, з напрямку окупованої Горлівки

Бойовики на Донбасі обстріляли агропідприємство «Бахмутський аграрний союз». Про це повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

«11 липня спостережна група УС СЦКК здійснила фотофіксацію за фактом обстрілу ділянки місцевості поблизу селища Новолуганське Донецької області», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, 10 липня, приблизно о 21 годині, окупанти здійснили обстріл ТОВ «Бахмутський аграрний союз». Встановлено, що вогонь противник вів з артилерійських систем калібру 122 мм, з напрямку окупованої Горлівки.

Зазначається, що на сільськогосподарському полі військові зафіксували дві величезні вирви саме від вибуху артилерійських снарядів калібру 122 мм. Окрім того, внаслідок обстрілу пошкоджено газопровід, дроти лінії електропередач та інформаційний щит свинокомплексу ТОВ «Бахмутський аграрний союз». Потерпілих серед працівників не виявлено.

«Бахмутський аграрний союз» - агропромислова холдингова компанія з вертикально інтегрованою структурою, що включає в себе підприємства промислового свинарства і птахівництва, м'ясопереробки, рослинництва і виробництва комбікормів.