  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Бойовики обстріляли з мінометів позиції українців біля Павлополя та Авдіївки

    • Розсилка
    Бойовики обстріляли з мінометів позиції українців біля Павлополя та Авдіївки

    Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає

    Російсько-окупаційні війська станом на 12-ту годину 23 червня здійснили 6 обстрілів.

    Про це на брифінгу розповів речник Міністерства оборони Максим Праута, повідомляє прес-служба МОУ.

    «На Луганському напрямку вночі ворог обстріляв опорні пункти підрозділів Об’єднаних сил: біля населеного пункту Шуми — з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а неподалік Південного — з автоматичних гранатометів», - розповів речник.

    Він зазначив, що о 9-й ранку з боку окупованого Доломітного розпочався ворожий обстріл позицій українських військ, обладнаних поблизу Травневого. Упродовж 25 хвилин окупанти випустили 5 мін калібру 82 мм, вів вогонь з гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї.

    Водночас на Донецькому напрямку окупанти вночі та під ранок зі 120-х мінометів обстріляли військовослужбовців ЗСУ, які виконують бойові завдання біля Павлополя та Авдіївки. На позиціях наших військ розірвалися 5 і 6 мін відповідно.

    Крім того, на підступах до Авдіївки з 8.40 до 9.00 російсько-окупаційні війська вели вогонь зі станкового протитанкового гранатомета.

    За наявною інформацією, втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає, а втрати ворога в результаті вогню у відповідь з боку наших військ уточнюються.

     

    Читайте також
    окупанти бойовики на Донбасі ЗСУ обстріл Операція Об’єднаних сил
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ