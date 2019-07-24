Бойовики передали Україні 64 засуджених з окупованої Луганщини
Із в'язниць на окупованій частині Луганщини на підконтрольну територію забрали 64 осіб
Передані 24 липня окупантами українці на момент окупації Донбасу були затримані або відбували покарання за скоєні злочини
24 липня в містечку Щастя на Луганщині відбулась чергова передача 64 громадян України з пенітенціарних установ окупованої частини Луганської області, які на момент окупації Донбасу були затримані або відбували покарання за скоєні злочини.
Про це у Facebook написала омбудсмен Людмила Денісова.
«Це вже шостий етап передачі ув’язнених з окупованої частини Луганської області. З грудня 2018 року по липень 2019 ми перемістили 319 засуджених. З них 124 особи або їхні родичі безпосередньо зверталися до мене із заявами про переведення», - повідомила Денісова.
За її словами, з урахуванням осіб, яких переведено з окупованої частини Донецької області – переміщено 332 засуджених. Звільнено - 53 особи.
«Загалом протягом 2014 – 2019 років переведено 519 засуджених», - додала омбудсмен.
Нагадаємо, представнику ФСБ РФ передали клопотання про особисте зобов'язання уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової щодо 24 українських військовополонених моряків, які утримуються в СІЗО Москви.