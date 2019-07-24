Бойовики передали Україні 64 засуджених з окупованої Луганщини



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Із в'язниць на окупованій частині Луганщини на підконтрольну територію забрали 64 осіб Фото: Facebook Людмили Денісової

Передані 24 липня окупантами українці на момент окупації Донбасу були затримані або відбували покарання за скоєні злочини

24 липня в містечку Щастя на Луганщині відбулась чергова передача 64 громадян України з пенітенціарних установ окупованої частини Луганської області, які на момент окупації Донбасу були затримані або відбували покарання за скоєні злочини.

Про це у Facebook написала омбудсмен Людмила Денісова.

«Це вже шостий етап передачі ув’язнених з окупованої частини Луганської області. З грудня 2018 року по липень 2019 ми перемістили 319 засуджених. З них 124 особи або їхні родичі безпосередньо зверталися до мене із заявами про переведення», - повідомила Денісова.

За її словами, з урахуванням осіб, яких переведено з окупованої частини Донецької області – переміщено 332 засуджених. Звільнено - 53 особи.

«Загалом протягом 2014 – 2019 років переведено 519 засуджених», - додала омбудсмен.

Нагадаємо, представнику ФСБ РФ передали клопотання про особисте зобов'язання уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової щодо 24 українських військовополонених моряків, які утримуються в СІЗО Москви.