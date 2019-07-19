У ФСБ передали клопотання щодо особистого зобов’язання Денісової стосовно моряків



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Денісова повідомила, що чекає на відповідь від російської сторони

Представнику ФСБ РФ передали клопотання про особисте зобов'язання уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової щодо 24 українських військовополонених моряків, які утримуються в СІЗО Москви.

Про це Денісова написала у Facebook у п'ятницю.

«Щойно тимчасово повірений у справах України в Російській Федерації Василь Покотило передав до МЗС РФ клопотання на ім’я керівника слідчої групи ФСБ Росії Сергія Мікрюкова щодо мого особистого зобов’язання стосовно 24 українських військових моряків, які утримуються в Лефортовському СІЗО. Чекаємо на відповідь!» - повідомила Денісова.

Як відомо, 17 липня суд в Москві продовжив арешт усім 24 українським морякам.

Нагадаємо, заступник міністра закордонних справ РФ Григорій Карасін заявив журналістам у понеділок, що Росія і Україна обговорюють питання обміну захоплених в Керченській протоці українських моряків.

15 липня в Києві пройшла зустріч омбудсменів Людмили Денісової і Тетяни Москалькової, на якій вони обговорили механізм взаємного звільнення громадян двох країн.