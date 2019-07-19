  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У ФСБ передали клопотання щодо особистого зобов’язання Денісової стосовно моряків

    • Розсилка
    У ФСБ передали клопотання щодо особистого зобов’язання Денісової стосовно моряків

    Денісова повідомила, що чекає на відповідь від російської сторони

    Представнику ФСБ РФ передали клопотання про особисте зобов'язання уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової щодо 24 українських військовополонених моряків, які утримуються в СІЗО Москви.

    Про це Денісова написала у Facebook у п'ятницю.

    «Щойно тимчасово повірений у справах України в Російській Федерації Василь Покотило передав до МЗС РФ клопотання на ім’я керівника слідчої групи ФСБ Росії Сергія Мікрюкова щодо мого особистого зобов’язання стосовно 24 українських військових моряків, які утримуються в Лефортовському СІЗО. Чекаємо на відповідь!» - повідомила Денісова.

    Як відомо, 17 липня суд в Москві продовжив арешт усім 24 українським морякам.

    Нагадаємо, заступник міністра закордонних справ РФ Григорій Карасін заявив журналістам у понеділок, що Росія і Україна обговорюють питання обміну захоплених в Керченській протоці українських моряків.

    15 липня в Києві пройшла зустріч омбудсменів Людмили Денісової і Тетяни Москалькової, на якій вони обговорили механізм взаємного звільнення громадян двох країн.

    Читайте також
    Росія суд ФСБ СІЗО арешт Україна Людмила Денісова українські моряки
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ