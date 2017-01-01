Бойовики поширюють дезінформацію про порушення перемир'я, - штаб АТО

Підрозділи ЗСУ у районі проведення АТО на території Донецької та Луганської областей дотримуються Мінських домовленостей

Бойовики на окупованих територіях Донецької і Луганської областях поширюють неправдиву інформацію про порушення підрозділами ЗСУ в АТО домовленостей, щодо встановлення режиму припинення вогню на час Різдвяних та Новорічних свят. Про це на сторінці прес-центру штабу АТО у Facebook повідомляє українська сторона СЦКК. «Українська сторона СЦКК



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Підрозділи ЗСУ у районі проведення АТО на території Донецької та Луганської областей дотримуються Мінських домовленостей

Бойовики на окупованих територіях Донецької і Луганської областях поширюють неправдиву інформацію про порушення підрозділами ЗСУ в АТО домовленостей, щодо встановлення режиму припинення вогню на час Різдвяних та Новорічних свят.

Про це на сторінці прес-центру штабу АТО у Facebook повідомляє українська сторона СЦКК.

«Українська сторона СЦКК заявляє, що з перших хвилин встановленого режиму припинення вогню на час Різдвяних та Новорічних свят інформаційними інтернет-ресурсами, підконтрольними бойовикам ОРДО/ОРЛО, почала поширюватись інформація щодо нібито ведення вогню підрозділами ЗСУ в АТО у напрямку тимчасово непідконтрольних уряду України територій», - йдеться у повідомленні.

«Українська сторона СЦКК пов’язує таку показову «фейкову» активність терористів ОРДО/ОРЛО щодо неіснуючих обстрілів з боку підрозділів ЗСУ виключно із бажанням звинуватити підрозділи ЗСУ в неспроможності дотримуватись взятих на себе зобов’язань щодо дотримання тиші», - йдеться в заяві.

«Підрозділи ЗСУ у районі проведення АТО на території Донецької та Луганської областей дотримуються Мінських домовленостей та забезпечують виконання усіх заходів щодо підтримання режиму припинення вогню по всій лінії розмежування сторін на сході України», - наголосили в СЦКК.

Нагадаємо, німецька канцлерка Анґела Меркель та французький президент Еммануель Макрон закликали сторони конфлікту на Донбасі «якнайшвидше реалізувати досягнуті домовленості, щоб полегшити страждання населення» та захистити цивільну інфраструктуру. Про це йдеться у спільному комюніке лідерів двох країн, оприлюдненому у суботу, 23 грудня. Ідеться зокрема про «новорічне перемир'я» - режим припинення вогню, який почався цього ж дня.

Зазначимо, минулої доби російсько-терористичні війська 22 рази порушили режим тиші. У випадках, що становили найбільшу небезпеку особовому складу, українські воїни давали агресору адекватну вогневу відповідь. Унаслідок ворожих обстрілів поранено одного військовослужбовця, ще один отримав бойову травму і Україна втратила одного захисника.