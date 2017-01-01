Меркель і Макрон вимагають дотримання перемир’я на Донбасі

Макрон і Меркель наголосили, що мирному вирішенню конфлікту немає альтернативи

Німецька канцлерка Анґела Меркель та французький президент Еммануель Макрон закликали сторони конфлікту на Донбасі «якнайшвидше реалізувати досягнуті домовленості, щоб полегшити страждання населення» та захистити цивільну інфраструктуру. Про це йдеться у спільному комюніке лідерів двох країн, оприлюдненому у суботу, 23 грудня. Ідеться



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Макрон і Меркель наголосили, що мирному вирішенню конфлікту немає альтернативи

Німецька канцлерка Анґела Меркель та французький президент Еммануель Макрон закликали сторони конфлікту на Донбасі «якнайшвидше реалізувати досягнуті домовленості, щоб полегшити страждання населення» та захистити цивільну інфраструктуру. Про це йдеться у спільному комюніке лідерів двох країн, оприлюдненому у суботу, 23 грудня. Ідеться зокрема про «новорічне перемир'я» - режим припинення вогню, який почався цього ж дня.

«Немає альтернативи мирному вирішенню конфлікту», - наголосили Макрон і Меркель та нагадали про важливість дотримання мінських угод та «повагу до незалежності й територіальної цілісності України».

Берлін та Париж закликають прискорити процес обміну полоненими, про який домовилася Тристороння контактна група у Мінську. Раніше повідомлялося, що обмін між Києвом і сепаратистськими угрупованнями на Донбасі відбудеться за формулою «306 на 74» до новорічних свят.

Повідомляється, що глава місії ОБСЄ в Україні (СММ ОБСЄ) Ертурул Апакан привітав встановлений режим припинення вогню. Він висловив сподівання на те, що чергове перемир'я стане тривалим та дозволить людям «відновити нормальне повсякденне життя, що особливо важливо під час свят», - ідеться у повідомленні прес-служби місії.

Меркель і Макрон також закликали представників російської сторони повернутися до Спільного центру з контролю та координації (СЦКК), оскільки той «відіграє важливу роль у підтримці спостерігачів ОБСЄ та домовленостей щодо припинення вогню».

Раніше речниця федерального уряду Німеччини Ульріке Деммер наголосила, що вихід росіян зі СЦКК надсилає «абсолютно неправильний сигнал».

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко у п’ятницю ввечері провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Сторони вважають, що українські заручники мають бути звільнені до кінця року. Порошенко також подякував Меркель за рішення про продовження дії санкцій ЄС проти Росії на наступні шість місяців.

Раніше Петро Порошенко і держсекретар США Рекс Тіллерсон скоординували свої позиції щодо миротворчої місії ООН в Донбасі та обговорили загострення ситуації в зоні АТО.

Джерело: Deutsche Welle